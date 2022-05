Monsieur bleu Grain de Sel – Séné Séné Catégories d’évènement: Morbihan

Séné

Monsieur bleu Grain de Sel – Séné, 6 avril 2018 19:00, Séné. Vendredi 6 avril 2018, 19h00 Sur place 5€ ou 3€, sur réservation 02 97 675 675, http://www.digitick.com/ext/billetterie5/index.php?site=sene Chant lyrique pour les petits Plongez dans l’univers bleuté d’un mini-opéra… Dans Monsieur Bleu, tout est bleu ! Azurées de la tête aux pieds, la chanteuse lyrique Justine Curatolo et la pianiste Élisa Bellanger, accueillent les spectateurs dans leur petit bazar bleu. Entourées d’une multitude d’objets insolites et d’un piano saphir, elles interprètent douze poèmes musicaux composés en 1932 par Manuel Rosenthal qui s’est inspiré des « paroles d’un petit garçon qui se moquait des grandes personnes et de bien d’autres choses ». Un petit bijou coloré de tendresse et d’humour, à partager en famille. Durée 35 mn Dans le cadre du festival Vibrez Classique Grain de Sel – Séné 5 ter rue des écoles 56860 Séné 56860 Séné Morbihan vendredi 6 avril 2018 – 19h00 à 20h00 © Fredéric Iovino

Détails Heure : 19:00 - 20:00 Catégories d’évènement: Morbihan, Séné Autres Lieu Grain de Sel - Séné Adresse 5 ter rue des écoles 56860 Séné Ville Séné Age minimum 5 Age maximum 99 lieuville Grain de Sel - Séné Séné Departement Morbihan

Grain de Sel - Séné Séné Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sene/

Monsieur bleu Grain de Sel – Séné 2018-04-06 was last modified: by Monsieur bleu Grain de Sel – Séné Grain de Sel - Séné 6 avril 2018 19:00 Grain de Sel - Séné Séné Séné

Séné Morbihan