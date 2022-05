Mange tes ronces ! Grain de Sel – Séné, 16 mars 2018 20:30, Séné.

16 et 23 mars 2018

Théâtre d’ombres

Mamie Ronce vit avec Moquette, son basset «qui déteste les enfants». Chaque matin, elle regarde son feuilleton Une Rose sur le Mur puis s’en va faucher le fond de son jardin.

Envoyé prendre un bol d’air chez sa grand-mère, Léopold doit débroussailler les fourrés grouillants de ronces. Il entend ricaner… et se pique!

Le soir tombe. Mamie Ronce prépare une soupe…

… une soupe aux orties !

A l’ombre des ronces urticantes et épineuses, se nichent la peur et ses chimères. Où trouver du réconfort quand on a six ans et que Mamie file les chocottes? Un spectacle d’ombres qui assoit le spectateur sur des chardons ardents !

« Malgré son titre épineux, Mange tes ronces est plus doux que l’herbe tendre des prés. (…) Avec ses illustrations sépia, ses effets d’aquarelle ou d’encre de chine, et ses petits éclats de couleurs vives çà et là, on a l’impression de feuilleter un merveilleux album jeunesse, sauf que l’interprétation des marionnettistes en fait un spectacle drôlement vivant ».

Grain de Sel – Séné 5 ter rue des écoles 56860 Séné

vendredi 16 mars 2018 – 20h30 à 22h00

vendredi 23 mars 2018 – 19h00 à 20h00

