Théâtre Nous n'avons pas toujours été vieilles ! » semblent nous crier les Madeleines, ces 4 femmes d'un âge « respectable », que Karyne Puech, jeune comédienne trentenaire, nous invite à rencontrer : 4 Madeleines, 4 récits de vie, 4 caractères, 4 raisons de vivre… si proches de nous et de nos vies. Et on embarque avec elles, à toute allure, entre rire et émotion, traversant souvenirs d'enfance, découverte de l'amour et de la sexualité, premiers pas dans une vie d'adulte bousculée par la guerre. Ce texte de fiction juste et contrasté, fait apparaître la puissance et la diversité d'une figure souvent négligée : la femme âgée. Grain de Sel – Séné 5 ter rue des écoles 56860 Séné 56860 Séné Morbihan vendredi 9 février 2018 – 20h30 à 22h00

vendredi 9 mars 2018 – 20h30 à 22h00

