Hot House de Harold Pinter mis en scène de David Chiche Grain de Sel – Séné, 12 janvier 2018 20:30, Séné. Vendredi 12 janvier 2018, 20h30 Sur place 10 ou 5 euros 02 97 675 675, http://www.digitick.com/ext/billetterie5/index.php?site=sene Une pièce d’Harold Pinter sur le pouvoir et l’ambition, effroyable et drôle tout à la fois, portée par une troupe d’amateurs chevronnés qui pose dessus son regard et en propose une lecture acérée. Maison de repos, asile, prison ? Impossible de le savoir vraiment. En tout cas, Noël se prépare dans cette insolite institution, mais des faits étranges viennent perturber le fonctionnement de ce petit microcosme surprenant, décès du matricule 6457, accouchement de la 6459. Son directeur, Roote, tellement ambigu qu’on se demande de quel côté il est réellement, missionne ses cadres pour mener l’enquête. A partir de là, tous les coups sont permis pour devenir celui qui brillera devant Roote, voire lui volera le pouvoir, chacun se retrouvant tour à tour suspect ou enquêteur. Grain de Sel – Séné 5 ter rue des écoles 56860 Séné 56860 Séné Morbihan vendredi 12 janvier 2018 – 20h30 à 22h00

Age minimum 12 Age maximum 99

