Fuzeta Grain de Sel – Séné, 27 avril 2018 20:30, Séné. Vendredi 27 avril 2018, 20h30 Sur place 5 € sur réservation 02 97 675 675 Concert pop-rock Sonnant comme un cri de ralliement, le nom de ces morbihannais est d’abord une référence à un village du Portugal. Il symbolise sans aucun doute, l’envie de chevauchées épiques fantastiques de 4 musiciens, armés de mélodies fières et évidentes dignes de The shins, en évoquant la grâce de prestigieux ainés comme Band of Horses, Bon Iver ou Grizzly Bear. Grain de Sel – Séné 5 ter rue des écoles 56860 Séné 56860 Séné Morbihan vendredi 27 avril 2018 – 20h30 à 22h00

