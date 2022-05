Evidences Inconnues – Kurt Demey Grain de Sel – Séné Séné Catégories d’évènement: Morbihan

Evidences Inconnues – Kurt Demey Grain de Sel – Séné, 3 février 2018 20:30, Séné. Samedi 3 février 2018, 20h30 Sur place 15/10/5€, sur réservation http://www.digitick.com/ext/billetterie5/index.php?site=sene, 0297675675 Magie nouvelle Dans Évidences Inconnues, Kurt Demey, mentaliste de profession, nous prouve que rien n’est aléatoire. Il défie le hasard, déchiffre des énigmes, force les participants à douter de la réalité, attisant notre désir de connaître le sens caché des choses. Jonglant entre illusion et réalité, il s’amuse de cette ambivalence entre ce que nous croyons et ce que nous voulons croire. Accompagné du contrebassiste Joris Vanvinckenroye, il fait naître un paysage sonore poétique, à partir des bruits captés en direct pendant le spectacle. Le spectateur devient alors créateur et participe au spectacle. Un mélange des genres associant théâtre, musique et mentalisme, où les coïncidences s’accumulent et deviennent pure magie. Osez ce spectacle déroutant ! Grain de Sel – Séné 5 ter rue des écoles 56860 Séné 56860 Séné Morbihan samedi 3 février 2018 – 20h30 à 22h00 @Jana Arns

