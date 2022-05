Double – Nono Battesti – Compagnie Dessources Grain de Sel – Séné Séné Catégories d’évènement: Morbihan

Séné

Double – Nono Battesti – Compagnie Dessources Grain de Sel – Séné, 14 avril 2018 20:30, Séné. Samedi 14 avril 2018, 20h30 Sur place 15/10 ou 5€, sur réservation 02 97 675 675, http://www.digitick.com/ext/billetterie5/index.php?site=sene Danse Après toutes ces années à l’avoir suivi sans un mot, l’ombre d’un homme va se redresser afin de faire connaissance avec lui. Deux musiciens et deux danseurs, nous emmènent dans cette quête d’unité entre les différentes facettes d’une même personnalité, cette recherche d’un équilibre entre le destin, l’instinct et la part féminine. Magique, poétique, Double s’inscrit dans un décor végétal et sonore étrangement vivant. Spectacle événement en Belgique, Double donne aux spectateurs un feu d’artifice de danse métissée et de musique soul. Né en Haïti, Nono Battesti est un chorégraphe belge dont la gestuelle se situe aux confins du hip-hop et de la danse contemporaine. Prix du public Avignon Off Danse 2016 Grain de Sel – Séné 5 ter rue des écoles 56860 Séné 56860 Séné Morbihan samedi 14 avril 2018 – 20h30 à 22h00 © Benjamin Struelens

