Qui va là ? Grain de Sel, 23 novembre 2018 17:00, Séné. 23 et 24 novembre 2018 Sur place 15, 10 et 5 euros 02 97 675 675, http://www.digitick.com/ext/billetterie5/index.php?site=sene Théâtre chez l’habitant Vous avez rendez-vous chez Monsieur X ou Madame Y. Leur nom et leur adresse vous seront communiqués le moment venu. Mais avant le jour J, vous ne saurez rien des raisons de cette rencontre. Boire un verre ? Rencontrer de nouvelles personnes ? Voir un spectacle ? Qui va là ? Ou l’art de faire comme chez soi. Venu de nulle part, un homme surprend et inquiète, tout en imposant lui-même son histoire intime… Il nous parle d’errance, de solitude, de mémoire, dans un univers pathétique et loufoque, et c’est tout en douceur que l’émotion réelle se dévoile à la sortie d’un spectacle inoubliable. www.theatredair.fr L’adresse sera communiquée à Grain de Sel quand vous viendrez chercher votre billet ! Grain de Sel 5ter rue des écoles 56860 Séné 56860 Séné Morbihan vendredi 23 novembre 2018 – 17h00 à 18h00

vendredi 23 novembre 2018 – 21h00 à 22h00

samedi 24 novembre 2018 – 16h00 à 17h00

samedi 24 novembre 2018 – 20h30 à 21h30 Vischa

Détails Heure : 17:00 - 21:30 Catégories d’évènement: Morbihan, Séné Autres Lieu Grain de Sel Adresse 5ter rue des écoles 56860 Séné Ville Séné Age minimum 12 Age maximum 119 lieuville Grain de Sel Séné Departement Morbihan

