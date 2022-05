Presque X – David Humeau Grain de Sel Séné Catégories d’évènement: Morbihan

Presque X – David Humeau Grain de Sel, 7 février 2020 20:30, Séné. Vendredi 7 février 2020, 20h30 Sur place Sur réservation 02 97 675 675, https://web.digitick.com/ext/billetterie5/index.php?site=sene Théâtre André Poze, drôle de vieux monsieur, espiègle et pétillant, artiste touche à tout qui nous raconte les étapes marquantes de sa longue carrière dans le vaste champ de l’érotisme et de la pornographie… Il se multiplie et convoque sur scène quelques-unes des rencontres prestigieuses qui ont jalonné son parcours : Apollinaire, Hitchcock, Georges Bataille, Marcel Duchamp, Picasso,… et nous rejoue ses souvenirs des années 80. André jongle avec les doubles sens, manipule des objets, décale notre regard et s’amuse de la position du spectateur. Il nous questionne avec humour sur la liberté d’expression, la consommation, la morale, nos goûts, nos peurs. Sans « rien » montrer, mais sans se voiler la face, il nous promet un spectacle sans nuisance aucune à l’épanouissement physique, mental ou moral. Un spectacle drôle, instructif et désinhibant ! Sophie, GLOP : Un seul en scène qui révèle un beau talent de comédien. Un artiste qui mouille sa chemise au sens propre et figuré. Une façon subtile, très drôle et jamais vulgaire d’aborder le thème de la pornographie. Grain de Sel 5ter rue des écoles 56860 Séné 56860 Séné Le Goh Féten Morbihan vendredi 7 février 2020 – 20h30 à 21h30 Damien Bossis

