Présentation de saison Grain de Sel Séné Catégories d’évènement: Morbihan

Séné

Présentation de saison Grain de Sel, 15 septembre 2018 11:00, Séné. Samedi 15 septembre 2018, 11h00 Sur place Entrée libre 02 9 75 675 Présentation des événements proposés par Grain de Sel de septembre à décembre 11h : Présentation des événements 12h30 : pique nique partagé avec lectures proposées par la cie du Puits qui parle Tout l’après midi : lecture de 15 mn pour 10 personnes dans la caravane de la cie située sur le parvis. Grain de Sel 5ter rue des écoles 56860 Séné 56860 Séné Morbihan samedi 15 septembre 2018 – 11h00 à 17h00 LP-GDS

Détails Heure : 11:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Morbihan, Séné Autres Lieu Grain de Sel Adresse 5ter rue des écoles 56860 Séné Ville Séné lieuville Grain de Sel Séné Departement Morbihan

Grain de Sel Séné Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sene/

Présentation de saison Grain de Sel 2018-09-15 was last modified: by Présentation de saison Grain de Sel Grain de Sel 15 septembre 2018 11:00 Grain de Sel Séné Séné

Séné Morbihan