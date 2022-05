Mountain’s Call Grain de Sel Séné Catégories d’évènement: Morbihan

Mountain’s Call Grain de Sel, 10 novembre 2017 20:30, Séné. Vendredi 10 novembre 2017, 20h30 Sur place 5/10/15€ 02 97 675 675, http://www.digitick.com/ext/billetterie5/index.php?site=sene Concert Quelles émotions suscitent les grands espaces, l’altitude et la nature ? Quelles vibrations se réveillent dans nos âmes humaines à l’évocation de la montagne ? C’est à travers sa musique que Zeb Heintz, guitariste, nous livre ces sensations authentiques, découvertes à travers la pratique de l’Alpinisme. Des cordes de sa guitare Slide il travaille à retranscrire les sensations de liberté et de sérénité qu’il a vécues en montagne.Il est accompagné par le musicien Ecossais Brian Mc Combe et d’un quatuor à cordes. Le résultat est là : Mountain’s Call, un Folk Americana aux harmonies ouvertes teinté d’un son Irlandais qui fera rêver tous ceux qui gardent au cœur des envies d’évasion. Un concert à l’occasion de la sortie du nouvel album Mountain’s Call de Zeb Heintz. Distribution : Zeb Heintz : Acoustic slide guitar ; Brian Mc Combe : Vocal, uilleann pipes, low whistle.Quatuor à cordes : en cours. Grain de Sel 5 ter rue des écoles 56860 Séné 56860 Séné Morbihan vendredi 10 novembre 2017 – 20h30 à 22h00

