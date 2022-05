Maitre Fendard Grain de Sel Séné Catégories d’évènement: Morbihan

Maitre Fendard Grain de Sel, 7 octobre 2017 20:30, Séné. Samedi 7 octobre 2017, 20h30 Sur place 5/10/15€ 02 97 675 675, http://www.digitick.com/ext/billetterie5/index.php?site=sene Théâtre humoristique Maître Fendard est un avocat spécialiste des affaires à caractère iconoclaste et surréaliste, expert dans le droit à la fantasmagorie et à l’incohérence, et défenseur de l’inimaginable. Accompagné de Ménardeau son fidèle musicien greffier, il nous narre et chante son plus beau procès : l’affaire du château de sable ! Leur mission : Résoudre l’affaire de la famille Bellemare. On lui a volé le château de sable qu’elle a construit sur la plage en 2007, à Pâques. Un château flanqué d’un superbe donjon… Maître Fendard parviendra t-il à résoudre cette affaire énigmatique ? Un scénario loufoque. Des personnages déjantés. Fred Tousch et François Rollin plongent les spectateurs dans l’univers étrange des avocats et se moquent astucieusement de la profession. Un spectacle à pleurer… de rire, servi par de remarquables acteurs. Distribution : Maître Fendard : Fred Tousch ; Ménardeau : Laurent Mollat ; Ecriture : Fred Tousch et François Rollin ; Mise en scène : François Rollin ; Collaboration Artistique : Joël Dragutin ; Lumières : Nicolas Gilli ; Régie : Baptiste Chevalier Duflot / Francis Lopez. Production/Diffusion Fabienne Quéméneur Administration Pascale Maison et Aude Le Lonquer. Grain de Sel 5 ter rue des écoles 56860 Séné 56860 Séné Morbihan samedi 7 octobre 2017 – 20h30 à 22h00

