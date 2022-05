L’œil de Plasticine Grain de Sel, 19 octobre 2017 20:30, Séné.

19 et 20 octobre 2017 Sur place Entrée libre

Théâtre amateur

«Tu dois chasser tes démons et la meilleure arme, c’est toi. » Une jeune femme en plein mal de vivre dialogue avec sa « conscience » qui la contraint à se remettre en cause. Elle finit par « renaître » ! Un monologue incisif qui explore toutes les facettes intimes de ce mal contemporain : le mal de vivre et la crise existentielle. Cette jeune femme finira par trouver une issue à tout ça. Une sorte de résurrection en direct.

« C’est du théâtre amateur de qualité; un texte sensible et bien écrit ; une comédienne douée, investie et touchante; la musique (en live) donne des moments de respiration». Les Glops

Distribution : Une pièce de Véronique Fortuné. Avec Justine Guichen ; Mise en scène et musique : Armel Mandart ; Lumière: Joëlle Mandart

Grain de Sel 5 ter rue des écoles 56860 Séné 56860 Séné Morbihan

jeudi 19 octobre 2017 – 20h30 à 21h30

vendredi 20 octobre 2017 – 08h30 à 09h30