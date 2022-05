Les Chroniques d’Hurluberland Grain de Sel Séné Catégories d’évènement: Morbihan

Les Chroniques d’Hurluberland Grain de Sel, 11 novembre 2017 11:00, Séné. Samedi 11 novembre 2017, 11h00, 15h00 Sur place 5 euros 02 97 675 675, http://www.digitick.com/ext/billetterie5/index.php?site=sene Lectures musicales et ombres Hurluberland est un pays imaginaire, aussi absurde et fantasque qu’un rêve, aussi petit qu’un village, où tout est possible. De cet endroit lointain et improbable, nous sont parvenues quelques histoires. Celles-ci, racontées par Olivier Ka et mises en musique par Nina Mouchmouch, sont accompagnées d’un jeu d’ombres (pour le tome 1) ou de projections d’illustrations (pour le tome 2). Un songe théâtral et littéraire, un spectacle à entendre et à contempler. Tome 1 à 11h et Tome 2 à 15h Autres rendez-vous : Vendredi 3 novembre à 18h : Rencontre autour du travail de l’auteur Olivier Ka. Samedi 4 novembre : Séance de dédicace après les représentations. Grain de Sel 5 ter rue des écoles 56860 Séné 56860 Séné Morbihan samedi 11 novembre 2017 – 11h00 à 12h00

