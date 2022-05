Le Titre est dans le Coffre – Théâtre du Faune Grain de Sel Séné Catégories d’évènement: Morbihan

Séné

Le Titre est dans le Coffre – Théâtre du Faune Grain de Sel, 6 octobre 2018 20:30, Séné. Samedi 6 octobre 2018, 20h30 Sur place 15, 10 et 5 euros 02 97 675 675, http://www.digitick.com/ext/billetterie5/index.php?site=sene Vaudeville clownesque Monsieur Bertrand vit seul. Son quotidien, réglé comme du papier à musique, est pimenté par les visites de son seul ami, Manivel, un entourloupeur de haut-vol. Aussi, quand Monsieur Bertrand reçoit en héritage le coffre (mais sans la clé !) de son défunt père, sa vie bascule. Manivel use de stratagèmes ubuesques pour s’emparer du coffre, alors qu’il est lui-même recherché par le célèbre Inspecteur Target. Quand au cousin Creum, censé ramener la clé, il affirme l’avoir déjà donnée. Personne ne semble savoir ce que renferme le coffre. Et vous ? « Un spectacle poétique et burlesque pour rire en famille (…) On aime beaucoup. » Télérama TT Grain de Sel 5ter rue des écoles 56860 Séné 56860 Séné Morbihan samedi 6 octobre 2018 – 20h30 à 21h45 Stéphane Collin

Détails Heure : 20:30 - 21:45 Catégories d’évènement: Morbihan, Séné Autres Lieu Grain de Sel Adresse 5ter rue des écoles 56860 Séné Ville Séné Age minimum 6 Age maximum 119 lieuville Grain de Sel Séné Departement Morbihan

Grain de Sel Séné Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sene/

Le Titre est dans le Coffre – Théâtre du Faune Grain de Sel 2018-10-06 was last modified: by Le Titre est dans le Coffre – Théâtre du Faune Grain de Sel Grain de Sel 6 octobre 2018 20:30 Grain de Sel Séné Séné

Séné Morbihan