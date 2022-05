Le Ballon Rouge Grain de Sel, 24 novembre 2017 19:00, Séné.

Vendredi 24 novembre 2017, 19h00 Sur place 5 ou 10€, sur réservation 02 97 675 675, http://www.digitick.com/ext/billetterie5/index.php?site=sene

Ciné Concert

Un jeune garçon trouve, suspendu à un réverbère, un gros ballon rouge qu’il s’empresse de décrocher. Chemin faisant, une drôle d’amitié s’ensuit entre le garçon et le ballon, devenus inséparables. Mais bientôt cette situation inhabituelle interpelle et provoque l’incompréhension, la colère et la jalousie …

Les 3 musiciens revisitent en live la déambulation urbaine, parisienne et poétique imaginée par Albert Lamorisse. Palme d’Or au festival de Cannes en 1956, Le Ballon Rouge est un chef d’œuvre de poésie tendre et réaliste qui aborde délicatement l’enfance et ses petits désordres. A (re) découvrir en famille !

Grain de Sel 5 ter rue des écoles 56860 Séné

