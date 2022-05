La forêt du jadis Grain de Sel Séné Catégories d’évènement: Morbihan

Séné

La forêt du jadis Grain de Sel, 3 décembre 2019 19:00, Séné. Mardi 3 décembre 2019, 19h00 Sur place Sur réservation 02 97 675 675 -, https://web.digitick.com/ext/billetterie5/index.php?site=sene Conte musical et de science fiction Tout droit arrivé du futur, le capitaine Senza nous embarque dans une aventure musico-temporelle extraordinaire et mouvementée ! A la recherche de son ancêtre, il découvre de mystérieux univers sonores : ceux des Pygmées de la forêt, des guitares saturée de Jimi Hendrix, des chants Berbères et des transes amérindiennes, toutes sortes de trouvailles musicales créées par l’humanité pour s’exprimer. Ce sera aussi l’occasion pour lui de côtoyer de nouveaux paysages et de se rendre compte de leur fragilité. Pour nous dévoiler une palette d’instruments de musique du monde, et leur diversité, Hocine Hadjali se fait tour à tour musicien et comédien. Seul en scène, en mode fable, il découvre et manipule les objets et révèle toute la magie des jeux de création et de transformation des sons. « Alors …suis ta musique, et tu retrouveras ton chemin… » Grain de Sel 5ter rue des écoles 56860 Séné 56860 Séné Le Goh Féten Morbihan mardi 3 décembre 2019 – 19h00 à 20h00 Loic Blanchard

Détails Heure : 19:00 - 20:00 Catégories d’évènement: Morbihan, Séné Autres Lieu Grain de Sel Adresse 5ter rue des écoles 56860 Séné Ville Séné Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Grain de Sel Séné Departement Morbihan

Grain de Sel Séné Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sene/

La forêt du jadis Grain de Sel 2019-12-03 was last modified: by La forêt du jadis Grain de Sel Grain de Sel 3 décembre 2019 19:00 Grain de Sel Séné Séné

Séné Morbihan