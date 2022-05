Honorée par un petit monument de Denise BONAL – Théâtre du Totem Grain de Sel Séné Catégories d’évènement: Morbihan

Honorée par un petit monument de Denise BONAL – Théâtre du Totem Grain de Sel, 8 décembre 2017 20:30, Séné. Vendredi 8 décembre 2017, 20h30 Sur place 5 ou 10 €, sur réservation 02 97 675 675, http://www.digitick.com/ext/billetterie5/index.php?site=sene Théâtre Antoine se réveille à l’hôpital. Suite à un accident de travail, sa jambe a été amputée. Antoine a mal, mais il veut savoir où elle est… Il n’a qu’une seule idée en tête : la faire enterrer et qu’elle soit « honorée ». Autour de lui, c’est l’incompréhension. Antoine nous emporte dans sa lutte contre le milieu hospitalier et contre sa famille pour récupérer sa jambe. Il le sait, il devra impérativement se résigner, faire son deuil. Il va devoir affronter ce corps meurtri, sacrifié, cette absence à côté de lui, pour enfin espérer avancer… Dans ce texte grinçant, plein d’espoir et parsemé d’humour, Denise Bonal nous livre le combat de ce jeune homme de 23 ans, héros moderne, confronté à l’irréparable, mais qui a encore, malgré tout, toute la vie devant lui. Distribution : Mise en scène : Zouliha MAGRI et Christophe DUFFAY. Scénographie : Hervé VITAL. Création lumière : François POPPE. Création musicale et vidéo : Jacques-Yves LAFONTAINE. Costumes : Cécile PELLETIER. Conception Décor : Yohann LE GALL et Olivier ROBERT. Jeu : Laurence COLIN, Christophe DUFFAY, Zouliha MAGRI, Patrick PALMÉRO, Élodie RETIÈRE HENRY, Duncan TALHOUET. Grain de Sel 5 ter rue des écoles 56860 Séné 56860 Séné Morbihan vendredi 8 décembre 2017 – 20h30 à 22h00

