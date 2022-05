HOMOCORDUS une histoire de la musique Grain de Sel Séné Catégories d’évènement: Morbihan

HOMOCORDUS une histoire de la musique Grain de Sel, 15 décembre 2018 20:30, Séné. Samedi 15 décembre 2018, 20h30 Sur place 15/10/5 € 02 97 675 675, http://www.digitick.com/ext/billetterie5/index.php?site=sene Spectacle musical Le trio délirant et frénétique Zororora nous emmène en voyage dans le temps à travers toute l’histoire de la musique. De l’homme des cavernes, petit chef d’oeuvre d’onomatopées et de bruits de bouche, aux musiques électro d’aujourd’hui, les évolutions musicales s’enchaînent à toute vitesse ! A peine le temps de respirer, nous retraçons toutes les époques et traversons tous les styles, portés par trois virtuoses : Sylvain, Hélène et Charly, tour à tour conférenciers déjantés, comédiens et musiciens atypiques. « 1h10 de plongée fougueuse, parodique et hilarante, dans la musique des temps ». Midi Libre Grain de Sel 5ter rue des écoles 56860 Séné 56860 Séné Morbihan samedi 15 décembre 2018 – 20h30 à 21h40 Thierry Margot

