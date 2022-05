Grain de Sel fête ses 5 ans Grain de Sel Séné Catégories d’évènement: Morbihan

Grain de Sel fête ses 5 ans Grain de Sel, 30 septembre 2017 16:30, Séné. Samedi 30 septembre 2017, 16h30 Sur place Gratuit sur réservation 02 97 675 675 Présentation de saison Grain de Sel fête ses 5 ans ! Venez à la rencontre des équipes et des Glops qui vous présentent la saison à venir, dans un esprit festif et chaleureux ! Au programme : 16h30 : Présentation de la programmation et des actions invitant les habitants à s’impliquer. 17h30 : Goûter participatif 18h30 : Pays réel, Pays rêvé – Compagnie Le Thermogène Création partagée, hommage au poète Edouard Glissant “Pays Réel, Pays Rêvé” est une Création Partagée invitant les Nantais à créer, aux côtés des artistes du Thermogène, un spectacle original sur le thème du “pays”, celui dans lequel on vit et celui qu’on rêve d’habiter… Depuis janvier 2016, une trentaine de personnes contribue, s’engage, imagine, fabrique une œuvre scénique inclassable, faite de textes poétiques, récits en voix off, chant solo ou choral, geste et mouvement, paysages sonores et images vidéo… Les textes de notre spectacle : poésies, récits ou contes ont été tissés à partir des contributions d’une vingtaine de nantais, autour de l’écriture de nos pays ! Grain de Sel 5 ter rue des écoles 56860 Séné 56860 Séné Morbihan samedi 30 septembre 2017 – 16h30 à 19h00

