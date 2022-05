Chauve-Souris Grain de Sel Séné Catégories d’évènement: Morbihan

Chauve-Souris Grain de Sel, 13 novembre 2018 20:30, Séné. Mardi 13 novembre 2018, 20h30 Sur place 10 et 5 euros 02 97 675 675, http://www.digitick.com/ext/billetterie5/index.php?site=sene Théâtre, danse et musique Mystérieuse et étrange, la chauve-souris a toujours été porteuse de représentations et d’évocations fantasmagoriques. Dans le conte L’origine de la chauve-souris de Amadou Hampâté Bâ, elle est la métaphore de la rencontre salvatrice avec l’étranger et l’unique issue face à l’extinction. Fruit de l’union du Renard et de l’Oiselle, ce mammifère ailé porte le visage d’un métissage parfait comme celui du bâtard en quête d’identité. Les migrations engendrées par notre société nous interrogent sur notre rapport à l’hospitalité. Comment la fragilité de notre condition humaine rend-elle le besoin d’espoir et d’amour essentiels ? Quelle compassion face aux difficultés de ces chauves-souris contemporaines qui nous hantent ? Grain de Sel 5ter rue des écoles 56860 Séné 56860 Séné Morbihan mardi 13 novembre 2018 – 20h30 à 21h30 Ila Ouedraogo

