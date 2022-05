Cent mètres papillon – Maxime Taffanel Grain de Sel Séné Catégories d’évènement: Morbihan

Cent mètres papillon – Maxime Taffanel Grain de Sel, 6 décembre 2019 20:30, Séné. Vendredi 6 décembre 2019, 20h30 Sur place Sur réservation 02 97 675 675, https://web.digitick.com/ext/billetterie5/index.php?site=sene Théâtre Cent Mètres Papillon raconte l’histoire de Larie, un adolescent épris de natation. Il nage et questionne “la glisse”. Il suit le courant en quête de sensations, d’intensité et de vertiges. Entre rêves d’enfant, ode à l’effort et risque de désillusions, Cent Mètres Papillon est avant tout un récit subtil et poignant, à la chorégraphie impeccable, qui touche à l’universel. Anne, GLOP : Un récit chorégraphié qui nous plonge dans l’univers d’un sportif de haut niveau. Maxime Taffanel nous entraîne avec lui dans sa quête avec émotion et humour. Son interprétation est aussi un vrai spectacle pour les yeux, il arrive seul en scène à nous faire vivre “la glisse” sur l’eau . Grain de Sel 5ter rue des écoles 56860 Séné 56860 Séné Le Goh Féten Morbihan vendredi 6 décembre 2019 – 20h30 à 21h30 Romain Capelle

