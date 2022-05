Canoan contre le roi Vomiir Grain de Sel Séné Catégories d’évènement: Morbihan

Canoan contre le roi Vomiir Grain de Sel, 3 mai 2019 20:30, Séné. Vendredi 3 mai 2019, 20h30 Sur place 15, 10, 5 euros 02 97 675 675, http://www.digitick.com/ext/billetterie5/index.php?site=sene Humour Mais qui est ce guerrier tumultueux au torse long comme une plage ? Un sauvage ruinant toute civilisation sur son passage ou un nomade n’ayant de loi que son épée en fonte ? On dit qu’il vient du Nord et qu’il cherche à contrer l’hiver éternel que le Dieu du gel à fait s’abattre sur son peuple. Vous le saurez en suivant cette série de huit épisodes indépendants, ciselés dans l’étain où la mort vous frôle à chaque instant. Un rythme haletant où l’airain se mêle à la gale, où la peur transpire, où l’amour éclate comme un soleil bombé. La meilleure série de tous les temps ! Grain de Sel 5ter rue des écoles 56860 Séné 56860 Séné Morbihan vendredi 3 mai 2019 – 20h30 à 21h45

