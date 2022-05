Big Band du Golfe Grain de Sel Séné Catégories d’évènement: Morbihan

Séné

Big Band du Golfe Grain de Sel, 17 décembre 2017 20:30, Séné. Dimanche 17 décembre 2017, 20h30 Sur place 5/10/15€, sur réservation 02 97 675 675, http://www.digitick.com/ext/billetterie5/index.php?site=sene Concert Jazz/Swing Grand orchestre de Jazz, de 25 musiciens et chanteurs, tous amateurs chevronnés, le Big-Band du Golfe a su, en 12 années d’existence, faire apprécier sa musique à un public toujours plus nombreux. La formation propose un répertoire en constante évolution, revisite les grands standards de la période Swing à nos jours en passant par le jazz et le rock. Sur scène, les musiciens du Big Band du Golfe savent partager leur complicité et leur passion pour le jazz. Grain de Sel 5 ter rue des écoles 56860 Séné 56860 Séné Morbihan dimanche 17 décembre 2017 – 20h30 à 22h00

Détails Heure : 20:30 - 22:00 Catégories d’évènement: Morbihan, Séné Autres Lieu Grain de Sel Adresse 5 ter rue des écoles 56860 Séné Ville Séné Age maximum 99 lieuville Grain de Sel Séné Departement Morbihan

Grain de Sel Séné Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sene/

Big Band du Golfe Grain de Sel 2017-12-17 was last modified: by Big Band du Golfe Grain de Sel Grain de Sel 17 décembre 2017 20:30 Grain de Sel Séné Séné

Séné Morbihan