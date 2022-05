Antioche – Théâtre Bluff Québec Grain de Sel Séné Catégories d’évènement: Morbihan

Antioche – Théâtre Bluff Québec Grain de Sel, 13 février 2020 20:30, Séné. Jeudi 13 février 2020, 20h30 Sur place Sur réservation 02 97 675 675, https://web.digitick.com/ext/billetterie5/index.php?site=sene Théâtre Jade fait des listes et des rencontres sur Internet pour essayer de trouver un rôle à sa révolte. Antigone, sa meilleure amie, morte dans une pièce écrite il y a 2500 ans, essaie désespérement de faire jouer sa tragédie à la troupe de théâtre de l’école. Inès, la mère de Jade, erre comme un fantôme dans leur maison de banlieue. Antioche, c’est l’histoire de trois filles emmurées vivantes qui décident de fuir vers l’avant. Et surtout, d’une rencontre improbable dans la ville d’Antioche, en Turquie, là où tout pourrait encore changer. Anne, GLOP : Une pièce qui parle de la déroute d’une jeunesse en quête de sens… Sujet grave mais traité avec poésie et humour, les 3 comédiennes nous touchent et arrivent à nous transporter à travers le temps chacune dans leur univers. Grain de Sel 5ter rue des écoles 56860 Séné 56860 Séné Le Goh Féten Morbihan jeudi 13 février 2020 – 20h30 à 21h30 Yanick Mcdonald

