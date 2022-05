ANNULE – Mr Kropps, l’utopie en marche – Compagnie Gravitation Grain de Sel Séné Catégories d’évènement: Morbihan

Séné

ANNULE – Mr Kropps, l’utopie en marche – Compagnie Gravitation Grain de Sel, 6 mars 2020 20:30, Séné. Vendredi 6 mars 2020, 20h30 Sur place Sur réservation 02 97 675 675, https://web.digitick.com/ext/billetterie5/index.php?site=sene Vraie fausse réunion Séné, ville à haute implication citoyenne, invite tout naturellement Mr Kropps pour la 18éme réunion participative autour de son projet social révolutionnaire. À l’ordre du jour : la question épineuse de l’habitat collectif. Il faut que l’on discute de la taille des futurs logements. Que privilégier : de vastes appartements ou des espaces communs importants ? Tout le monde pourra exposer son point de vue car il n’y a pas de rêve collectif sans causerie au préalable. Votre présence est donc indispensable, et soyez à l’heure ! Et si vous n’êtes pas à jour de votre cotisation annuelle (comme toujours) … vous la réglerez à l’entrée. Mutualisme et anarchisme, autogestion et autodérision, les langues sont appelées à se délier et la discussion promet d’être animée. Dans ce théâtre du « faire » s’expriment autant les limites de la démocratie participative que l’absolue nécessité de rêver à de nouvelles utopies, de manger des gaufres et de ne surtout pas se priver d’en rigoler. On rit beaucoup parce que c’est drôle, convivial et intelligent ! Liliane, GLOP : Ca fuse dans tous les sens lors de cette réunion publique ! Distribution : Création collective de Florent Blanchot, Max Bouvard, Olivia David-Thomas, Fabien Thomas, Jean-Charles Thomas, Natalia Wolkovinski. Grain de Sel 5ter rue des écoles 56860 Séné 56860 Séné Le Goh Féten Morbihan vendredi 6 mars 2020 – 20h30 à 21h30 Mr Kropps

Détails Heure : 20:30 - 21:30 Catégories d’évènement: Morbihan, Séné Autres Lieu Grain de Sel Adresse 5ter rue des écoles 56860 Séné Ville Séné Age minimum 12 Age maximum 99 lieuville Grain de Sel Séné Departement Morbihan

