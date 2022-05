2043 – Collectif le Mensuel Grain de Sel Séné Catégories d’évènement: Morbihan

2043 – Collectif le Mensuel Grain de Sel, 13 octobre 2017 20:30, Séné. Vendredi 13 octobre 2017, 20h30 Sur place 5/10/15€ 02 97 675 675, http://www.digitick.com/ext/billetterie5/index.php?site=sene Théâtre/Musique À Londres, dans un futur proche, les sociétés occidentales ont évolué vers une gestion ultra sécuritaire de la population. Pour maintenir l’ordre, le gouvernement en place exerce une censure musclée sur les œuvres artistiques et particulièrement sur la littérature. Classiques « réécrits », auteurs persécutés, librairies contrôlées, tous les moyens sont mis en œuvre pour réprimer toute velléité d’émancipation. Envers et contre tout (tous), quelques individus s’organisent, résistent, pour transformer ce monde déshumanisé. Dans ce contexte autoritaire, un parcours mouvementé, celui de Stefan Miller, un adolescent que rien ne prédestinait à la révolte. Le Collectif Mensuel aborde le plateau en croisant les disciplines et mêle musique jouée en direct et jeux d’acteurs pour nous livrer un thriller d’anticipation haletant, riche de réflexions et d’émotions. Distribution : Conception – Adaptation – Mise en scène : Collectif Mensuel // Baptiste Isaia ; Auteur : Sam Mills ; Interprétation : Sandrine Bastin – Fred Ghesquière – Vincent Van Laethem ; Création musicale et interprétation (live) : Chris De Pauw – Michov Gillet ; Scénographie – Régie plateau : Claudine Maus ; Création éclairage : Manu Deck ; Régie générale : Xavier Dedecker ; Administration et coordination : Adrien De Rudder Grain de Sel 5 ter rue des écoles 56860 Séné 56860 Séné Morbihan vendredi 13 octobre 2017 – 20h30 à 22h00

