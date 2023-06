Visite du Palais et du Jardin du Luxembourg et des serres du Jardin Sénat – Palais du Luxembourg, hôtel de la Présidence Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Visite du Palais et du Jardin du Luxembourg et des serres du Jardin Sénat – Palais du Luxembourg, hôtel de la Présidence Paris, 16 septembre 2023, Paris. Visite du Palais et du Jardin du Luxembourg et des serres du Jardin 16 et 17 septembre Sénat – Palais du Luxembourg, hôtel de la Présidence Entrée libre Comme chaque année, le Palais du Luxembourg, siège du Sénat, vous ouvre ses portes dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Vous pénétrerez notamment dans l’hémicycle où siègent 348 sénateurs qui assurent la représentation de tous les territoires de la République. Vous découvrirez aussi ce haut lieu de notre histoire qui a débuté avec Marie de Médicis en 1615. Pour ces deux journées, le Palais, l’Hôtel de la Présidence, le Jardin du Luxembourg ainsi que les serres seront exceptionnellement ouvertes au public. Sénat – Palais du Luxembourg, hôtel de la Présidence Place Paul Claudel – Porte Odéon du Jardin du Luxembourg 75006 Paris Paris 75006 Paris 6e Arrondissement Paris Île-de-France http://www.senat.fr http://www.junior.senat.fr;http://www.linkedin.com/company/senat;https://www.plus.google.com/+senat;https://www.facebook.com/senat.fr;https://twitter.com/Senat_Info;https://www.instagram.com/senat_fr/;https://twitter.com/JardinLuco Siège du Sénat, l’une des deux assemblées parlementaires avec l’Assemblée Nationale, le palais du Luxembourg fut construit à partir de 1615 par Salomon de Brosse pour être le palais de Marie de Médicis, veuve d’Henri IV, qui souhaitait retrouver l’architecture du palais Pitti de Florence où elle avait passé son enfance. Ce palais fut tour à tour une demeure royale, une prison révolutionnaire, puis le siège du pouvoir exécutif brièvement après la Révolution. L’hémicycle actuel (ou salle des séances) a été construit entre 1836 et 1841 sur les plans d’Alphonse de Gisors. Le palais accueille le Sénat de la République depuis 1879. Le palais du Luxembourg tire son nom du duc de Piney, François de Luxembourg, qui avait acquis un hôtel bâti vers le milieu du XVIe siècle. L’hôtel a été agrandi et redécoré par Germain Boffrand, entre 1709 et 1716. Cet hôtel, dénommé aujourd’hui hôtel du Petit Luxembourg, est le siège de la Présidence du Sénat. Les serres du jardin du Luxembourg, administrées et gérées par le Sénat depuis 1879, sont à la fois un lieu de production de plantes pour l’embellissement du jardin et la décoration florale du palais du Luxembourg et un lieu de conservation d’un patrimoine végétal datant du milieu du XIXe siècle. M4, M10 Odéon, M10 Mabillon / RER B Luxembourg / Bus 58, 84, 89 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Sénat Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Sénat - Palais du Luxembourg, hôtel de la Présidence Adresse Place Paul Claudel - Porte Odéon du Jardin du Luxembourg 75006 Paris Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Sénat - Palais du Luxembourg, hôtel de la Présidence Paris

Sénat - Palais du Luxembourg, hôtel de la Présidence Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Visite du Palais et du Jardin du Luxembourg et des serres du Jardin Sénat – Palais du Luxembourg, hôtel de la Présidence Paris 2023-09-16 was last modified: by Visite du Palais et du Jardin du Luxembourg et des serres du Jardin Sénat – Palais du Luxembourg, hôtel de la Présidence Paris Sénat - Palais du Luxembourg, hôtel de la Présidence Paris 16 septembre 2023