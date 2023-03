Transhumance de Sénas à partir de 11h Sénas Bureau d'Information Touristique de Sénas Sénas Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Sénas

Transhumance de Sénas à partir de 11h, 23 avril 2023, Sénas Bureau d'Information Touristique de Sénas Sénas. Transhumance de Sénas à partir de 11h Place Auguste Jaubert Sénas Bouches-du-Rhône

2023-04-23 11:00:00 – 2023-04-23 12:30:00 Sénas

Bouches-du-Rhône Sénas . La fête de la transhumance est un événement particulier en Provence, avec le départ des troupeaux vers les Alpes, à la recherche de pâturage frais. Cette fête reconstitue une coutume ancienne. Autrefois, cette transhumance se faisait à pieds, représentant une dizaine de jours de marche. Lors de cette fête, les éleveurs de la région se réunissent en costumes traditionnels, accompagnés par leurs troupeaux de brebis, agneaux, béliers, chèvres. La procession autour du village dure toute la matinée. Le troupeau de 800 moutons, est accompagné par plusieurs groupes folkloriques de la région. Les personnes qui désirent se costumer sont invitées à rejoindre le grand cortège, dont les rangs sont grossis par les ânes bâtés et le flot des colis emportés pour un long séjour dans les montagnes. Défilé des moutons à partir de 11h : place du Marché et centre ville. Foire gourmande. +33 4 90 59 20 25 Commission extra municipale des fêtes et animations Sénas

dernière mise à jour : 2023-03-17

