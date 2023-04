Foire des Régions Place Auguste Jaubert, 23 avril 2023, Sénas.

Produits du terroir ou des régions, nul doute que vos papilles vont se réjouir !.

2023-04-23 à 09:00:00 ; fin : 2023-04-23 17:00:00. .

Place Auguste Jaubert

Sénas 13560 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Local or regional products, no doubt that your taste buds will be delighted!

Productos locales o regionales, ¡sin duda sus papilas gustativas quedarán encantadas!

Produkte aus dem Land oder aus den Regionen – kein Zweifel, Ihre Geschmacksknospen werden sich freuen!

Mise à jour le 2023-03-17 par Bureau d’Information Touristique de Sénas