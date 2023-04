Banquet de chasse SENAC, 15 avril 2023, Sénac.

Venez assister au Banquet de la chasse de Sénac.

Au menu :

-Garbure

-Civet de sanglier

-Rôti de veau et poêlée de légumes

-Salade et fromage

-Profiterole

-Café, vin rouge, rosé

Pensez à amener vos couverts.

2023-04-15 à 12:00:00 ; fin : 2023-04-15 . EUR.

SENAC Salle des fêtes

Sénac 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie



Come and attend the Sénac Hunting Banquet.

On the menu:

-Garbure

-Wild boar stew

-Roast veal and pan-fried vegetables

-Salad and cheese

-Profiterole

-Coffee, red and rosé wine

Don’t forget to bring your cutlery

Venga y asista al Banquete de Caza de Sénac.

En el menú:

-Garbure

-Estofado de jabalí

-Ternera asada y verduras a la sartén

-Ensalada y queso

-Profiterole

-Café, vino tinto y rosado

Recuerde traer sus cubiertos

Nehmen Sie am Bankett der Senac-Jagd teil.

Auf dem Menüplan stehen:

-Garbure

-Civet vom Wildschwein

-Kalbsbraten und Gemüsepfanne

-Salat und Käse

-Profiterole

-Kaffee, Rotwein, Rosé

Denken Sie daran, Ihr Besteck mitzubringen

Mise à jour le 2023-04-05 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65