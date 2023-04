En Auxois Aussi – Mieux agir ensemble 12, rue du Lycée Semur-en-Auxois Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Semur-en-Auxois

En Auxois Aussi – Mieux agir ensemble 12, rue du Lycée, 27 juin 2023, Semur-en-Auxois. .

2023-06-27 à ; fin : 2023-06-27 20:30:00. EUR.

12, rue du Lycée Le Bahut

Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-04-12 par OT des Terres d’Auxois

Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Semur-en-Auxois Autres Lieu 12, rue du Lycée Adresse 12, rue du Lycée Le Bahut Ville Semur-en-Auxois Departement Côte-d'Or Lieu Ville 12, rue du Lycée Semur-en-Auxois

12, rue du Lycée Semur-en-Auxois Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/semur-en-auxois/

En Auxois Aussi – Mieux agir ensemble 12, rue du Lycée 2023-06-27 was last modified: by En Auxois Aussi – Mieux agir ensemble 12, rue du Lycée 12, rue du Lycée 27 juin 2023 12, rue du Lycée Semur-en-Auxois

Semur-en-Auxois Côte-d'Or