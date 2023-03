Remember 2000’s, 6 mai 2023, Semur-en-Auxois . Remember 2000’s EUR Salle Antoine de Saint Exupéry Semur-en-Auxois Côte-dOr

2023-05-06 – 2023-05-06 Semur-en-Auxois

Côte-dOr . EUR 27 27 Concert des années 2000 regroupant des artistes tel que Sheryfa Luna, Colonel Reyel, Les Tribal king et les Jumo.

Venez faire un bon dans le passé et rencontrer des chanteurs renommés.

Les concerts s’enchaineront pour finir sur une soirée à thème mixée par Eliek James. Buvette et restauration disponible sur place, vestiaire obligatoire à l’entrée et jauge limitée à 800 personnes donc ne tardez pas à réserver votre place en cliquant sur le lien suivant :

https://my.weezevent.com/remember-2000s Le lieu de l’évènement sera ouvert au public à partir de 19h et le premier concert débutera à partir de 21h. Les artistes s’enchaineront pour terminer par une soirée animée à thème année 2000 jusqu’à 1h30 du matin. festival.cemurduson@gmail.com https://my.weezevent.com/remember-2000s Semur-en-Auxois

