Lundi du Doc « La Rivière » Etoile cinéma Semur-en-Auxois, lundi 29 janvier 2024.

Début : 2024-01-29 20:30:00

fin : 2024-01-29 23:00:00

La séance sera suivie d’une discussion avec Vincent GOVIN, animateur milieux aquatiques au SMBVA (Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Armançon).

LA RIVIÈRE

Documentaire de Dominique Marchais. Durée 1h44

Entre Pyrénées et Atlantique coulent des rivières puissantes qu’on appelle les gaves. Les champs de maïs les assoiffent, les barrages bloquent la circulation du saumon. L’activité humaine bouleverse le cycle de l’eau et la biodiversité de la rivière. Des hommes et des femmes tendent leur regard curieux et amoureux vers ce monde fascinant fait de beauté et de désastre.

Bande-annonce : https://youtu.be/EtIcELoNdNI

Etoile cinéma 6 Rue du Lycée

Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



