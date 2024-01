« CHIEN DE LA CASSE » + rencontre avec le réalisateur et Raphaël Quenard L’Étoile Cinéma Semur-en-Auxois, vendredi 19 janvier 2024.

« CHIEN DE LA CASSE » + rencontre avec le réalisateur et Raphaël Quenard L’Étoile Cinéma Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 20:00:00

fin : 2024-01-19 22:30:00

Dans le cadre du Festival Télérama, nous vous proposons de découvrir le premier long métrage sensible de Jean-Baptiste DURAND : « CHIEN DE LA CASSE ».

Jean-Baptiste DURAND dresse ici le portrait de deux hommes qui doivent faire face à leur vulnérabilité.

Après la séance : rencontrez le réalisateur Jean-Baptiste Durand et le comédien Raphaël Quenard en direct au cinéma Le Panthéon à Paris.

CHIEN DE LA CASSE

Comédie dramatique française de Jean-Baptiste Durand avec Anthony Bajon, Raphaël Quenard, Galatea Bellugi. (1h33)

Dog et Mirales sont amis d’enfance. Ils vivent dans un petit village du sud de la France et passent la majeure partie de leurs journées à traîner dans les rues. Pour tuer le temps, Mirales a pris l’habitude de taquiner Dog plus que de raison. Leur amitié va être mise à mal par l’arrivée au village d’une jeune fille, Elsa, avec qui Dog va vivre une histoire d’amour. Rongé par la jalousie, Mirales va devoir se défaire de son passé pour pouvoir grandir, et trouver sa place.

Bande-annonce



EUR.

L’Étoile Cinéma 6 Rue du Lycée

Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



L’événement « CHIEN DE LA CASSE » + rencontre avec le réalisateur et Raphaël Quenard Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2024-01-12 par COORDINATION CÔTE-D’OR