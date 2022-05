Semoy Randonnée fête ses 30 ans Parking du champ Luneau Semoy Catégories d’évènement: Loiret

Semoy Randonnée organise une journée festive pour fêter le 30e anniversaire de l’association. Au programme : 7h45 – Rendez-vous sur le parking du Centre Culturel des Hautes Bordes pour le circuit de 12 km 8h – Départ de la marche 8H45 – Rendez-vous sur le parking du Centre Culturel des Hautes Bordes pour le circuit de 6 km 9h – Départ de la marche 12 h – Apéritif Inscription demandée auprès de : Geneviève BAUCHET – 06 21 14 88 89 – [gb.monnerie@orange.fr](mailto:gb.monnerie@orange.fr) Annie SPURIUS – 06 24 54 66 41 – [spurius.annie@free.fr](mailto:spurius.annie@free.fr) Jean-Paul LE GAL – 07 82 06 29 73 – [jeanpaul.legal2@laposte.net](mailto:jeanpaul.legal2@laposte.net)

Gratuit

