Saint-Paul Recup'R Saint-Paul Semoirs : Atelier de prototypage Recup’R Saint-Paul Catégorie d’évènement: Saint-Paul

Semoirs : Atelier de prototypage Recup’R, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Saint-Paul. Semoirs : Atelier de prototypage

Recup’R, le lundi 26 juillet à 13:30

Suite à la rencontre sur les outils agricoles, nous lançons le premier atelier de création de prototype! Pour démarrer, on y va doucement avec deux types de semoirs assez facile à créer. Le but est d’en fabriquer 2 ou 3 de chacune des sortes pour les mettre en test dans quelques jardins. Il s’agit d’un atelier collaboratif de recherche et développement. ⚠️Vous ne repartez pas en fin d’atelier avec votre appareil construit! ⚠️ Adhésion obligatoire pour participer aux ateliers ⚠️ Port du masque obligatoire Places limitées Le premier atelier sur les outils de jardin! Recup’R 12 avenue grand piton, Cambaie Saint-Paul

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-26T13:30:00 2021-07-26T16:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Paul Autres Lieu Recup'R Adresse 12 avenue grand piton, Cambaie Ville Saint-Paul lieuville Recup'R Saint-Paul