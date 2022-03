Semis et troc de graines / Atelier Médiathèque Jean Rousselot GUYANCOURT Catégorie d’évènement: Guyancourt

Semis et troc de graines / Atelier Médiathèque Jean Rousselot, 9 avril 2022, GUYANCOURT. Semis et troc de graines / Atelier

du samedi 9 avril au samedi 21 mai à Médiathèque Jean Rousselot

Venez à la rencontre des associations locales qui vous offriront terre, graines, conseils et sourires pour vous accompagner dans vos premiers semis ! _Adulte – Accès libre_

Accès libre

Le printemps arrive et les médiathèques relancent leurs grainothèques ! Médiathèque Jean Rousselot 11 place Pierre Bérégovoy GUYANCOURT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T15:00:00 2022-04-09T17:30:00;2022-05-21T15:00:00 2022-05-21T17:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Guyancourt Autres Lieu Médiathèque Jean Rousselot Adresse 11 place Pierre Bérégovoy Ville GUYANCOURT lieuville Médiathèque Jean Rousselot GUYANCOURT

Médiathèque Jean Rousselot GUYANCOURT https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guyancourt/

Semis et troc de graines / Atelier Médiathèque Jean Rousselot 2022-04-09 was last modified: by Semis et troc de graines / Atelier Médiathèque Jean Rousselot Médiathèque Jean Rousselot 9 avril 2022 Guyancourt Médiathèque Jean Rousselot Guyancourt

GUYANCOURT