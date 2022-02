Semis de printemps dans la serre de l’Agrocité Agrocité de Bagneux Bagneux Catégories d’évènement: Bagneux

Hauts-de-Seine

Semis de printemps dans la serre de l’Agrocité Agrocité de Bagneux, 26 février 2022, Bagneux. Semis de printemps dans la serre de l’Agrocité

Agrocité de Bagneux, le samedi 26 février à 10:00 entrée libre

Nous préparerons collectivement les semis de céleri, laitue, oignon et navet dans la serre Agrocité de Bagneux 23 rue de la lisette Bagneux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T10:00:00 2022-02-26T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bagneux, Hauts-de-Seine Autres Lieu Agrocité de Bagneux Adresse 23 rue de la lisette Ville Bagneux lieuville Agrocité de Bagneux Bagneux Departement Hauts-de-Seine

Agrocité de Bagneux Bagneux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bagneux/

Semis de printemps dans la serre de l’Agrocité Agrocité de Bagneux 2022-02-26 was last modified: by Semis de printemps dans la serre de l’Agrocité Agrocité de Bagneux Agrocité de Bagneux 26 février 2022 Agrocité de Bagneux Bagneux Bagneux

Bagneux Hauts-de-Seine