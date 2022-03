Semis de prairies fleuries Maison du Jardinage – Pôle ressource Jardinage Urbain Paris Catégories d’évènement: île de France

Semis de prairies fleuries Maison du Jardinage – Pôle ressource Jardinage Urbain, 12 avril 2022, Paris.

de 14h00 à 15h30

gratuit sous condition

Atelier pratique : comment favoriser la biodiversité et faire un semis à la volée ? Apprenez le bon geste technique, pour réussir votre prairie fleurie. Atelier pratique : ” Semis de prairies fleuries “ de 14h00 à 15h30 : Pour participer à cet atelier de jardinage, inscrivez vous ici: https://forms.gle/Vm5wrarMpFdTPcHu6 Merci de venir avec une tenue de jardinage adaptée et des gants, En cas de météo pluvieuse, l’atelier se déroulera à l’abri. Maison du Jardinage – Pôle ressource Jardinage Urbain 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy Paris 75012 Contact : 01 53 46 19 19 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature Atelier;Nature

