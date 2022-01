Semis de Lettres au Jardin de Papier 7/12ans RDV communiqué à la réservation 44500 La baule La baule Catégories d’évènement: La baule

As-tu déjà rêvé de voyager dans le temps? Alors laisse-moi t’emmener dans le passé. Je vais t’apprendre à fabriquer du papier et à imprimer dessus tes jolis mots & tes dessins comme le faisait Gutenberg l’imprimeur des livres. De nombreux secrets te seront révélés, après quoi, ce sera à toi de créer avec tes 10 p’tits doigts!! Utilise des lettres mobiles d’imprimerie & une presse pour imprimer avec de jolies lettres, ton propre texte, à la manière de Gutenberg Les ateliers sont accessibles aux enfants à partir de 7 ans. Chaque participant vient avec son propre tablier ou blouse de protection.

Public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-10T10:00:00 2022-02-10T12:00:00;2022-02-17T10:00:00 2022-02-17T12:00:00

