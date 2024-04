Sémiramis / Don Juan Théâtre du Capitole Toulouse, jeudi 24 octobre 2024.

Sémiramis / Don Juan Novateur et passionné de danse, Christoph Willibald Gluck a œuvré sa vie durant pour que le ballet ne soit plus réduit à un simple divertissement, mais devienne une action expressive et autonome. 24 – 30 octobre Théâtre du Capitole De 8 à 70€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-10-24T20:00:00+02:00 – 2024-10-24T21:30:00+02:00

Fin : 2024-10-30T20:00:00+01:00 – 2024-10-30T21:30:00+01:00

C’est ainsi qu’en 1761 à Vienne, son ballet Don Juan devient le manifeste du ballet-pantomime et le premier « ballet », au sens moderne du terme. En 2024, ce sont aux chorégraphes Edward Clug (Don Juan) et Ángel Rodríguez (Sémiramis) qu’il revient de nous révéler l’éternelle modernité de ces deux partitions. Ce programme exceptionnel sera dirigé par le grand maître de la musique ancienne et baroque, Jordi Savall, qui conduira son Concert des Nations.

Théâtre du Capitole Place du Capitole, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 63 13 13 https://opera.toulouse.fr/ Aujourd’hui Opéra National du Capitole, le Théâtre du Capitole occupe depuis trois siècles une place centrale tant sur le plan de la ville que dans son projet culturel. Il propose à chaque saison une programmation lyrique et chorégraphique d’excellence. Métro : ligne A – station Capitole

ballet Gluck

© Fernando Marcos / © Marta Tiberiu / © David Ignaszewski