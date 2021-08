Val-Cenis Val-Cenis Savoie, Val-Cenis Séminaires tango avec Gisela Passi et Rodrigo Rufino Val-Cenis Val-Cenis Catégories d’évènement: Savoie

Val-Cenis

Séminaires tango avec Gisela Passi et Rodrigo Rufino Val-Cenis, 23 août 2021, Val-Cenis. Séminaires tango avec Gisela Passi et Rodrigo Rufino 2021-08-23 – 2021-08-27 Lanslebourg-Mont-Cenis 89 Rue du Mont-Cenis

Val-Cenis Savoie Val-Cenis Profitez de deux séminaires de tango (chacun 5 jours) avec le couple de professeurs Gisela Passi et Rodrigo Rufino :

“Estructuras, Figuras y Estilo” et/ou “La música en el tango” dernière mise à jour : 2021-08-09 par

Détails Catégories d’évènement: Savoie, Val-Cenis Autres Lieu Val-Cenis Adresse Lanslebourg-Mont-Cenis 89 Rue du Mont-Cenis Ville Val-Cenis lieuville 45.28569#6.88264