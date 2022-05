Séminaires scientifiques Muséum d’histoire naturelle, 12 mai 2022, Genève.

Séminaires scientifiques

Muséum d’histoire naturelle, le jeudi 12 mai à 16:00

Emeline Bolmont, Directrice “Centre pour la vie dans l’Univers” et Professeure d’astrophysique, Université de Genève **Les mondes habitables à travers le temps** A ce jour, plus de 4000 planètes orbitant autour d’autres étoiles que la nôtre ont été découvertes, et parmi ces exoplanètes, quelques-unes se trouvent dans la zone habitable. Ces exoplanètes sont la cible de futures investigations, qui permettront pour la première fois d’obtenir un aperçu de la composition de l’atmosphère d’une planète tempérée autre que notre Terre ! Cependant, pour pouvoir un jour prétendre à la détection de la vie sur une autre planète, il faut encore aller au-delà de la “simple” identification d’une espèce moléculaire dans son atmosphère. Dans ce contexte, je présenterai le nouveau “Center for Life in the Universe” et la manière dont nous proposons de répondre aux questions de l’origine de la vie sur Terre et de la détection de la vie dans notre système solaire et au-delà. Présentation en anglais **Détails:** * Date : jeudi 12 mai 2022 * Horaires : à 16h00 * Lieux : Salle de conférence * Gratuit, sans inscription [Plus d’informations](http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/votre-visite/agenda/seminaires-scientifiques/)

CHF 0.-

Muséum d’histoire naturelle Route de Malagnou 1, 1208 Genève Genève



