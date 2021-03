Saint-Étienne en ligne Saint-Étienne (séminaires) Mémoires de (lutte de) classes : de l’héritage à la patrimonialisation en ligne Saint-Étienne Catégorie d’évènement: Saint-Étienne

### **/ Séminaire « Approches contemporaines de la mémoire »** ### **Séance d’ouverture : Présentation du séminaire et des enjeux scientifiques de l’objet mémoriel** ### **L’enfance des adultes : primes socialisations et mémoires sociales** ### **Mémoires de (lutte de) classes : de l’héritage à la patrimonialisation** ### **Espaces et mémoires : la douleur à l’épreuve de l’oubli 13 AVRIL** ### **Dominations, discriminations et mémoires silencieuses 18 MAI** Intervenant.e.s Michelle Zancarini-Fournel, professeure émérite d’histoire contemporaine (histoire des femmes et du genre), chercheuse au LARHRA.

Thomas Zanetti, maître de conférences en géographie urbaine à l’Université Lyon 3, chercheur à EVS

Discutante : Morane Chavanon, post-doctorante EHESS au Centre européen de sociologie et de science politique (CESSP) _ID de réunion : 864 8755 9761_

