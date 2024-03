[SeminaireCREM]Comment l’évolution du sens des jurons de 2008-2022 peut éclairer l’évolution des discours autour du changement climatique sur Twitter? Faculté des Sciences Economiques Rennes, jeudi 4 avril 2024.

Présentation de Mickaël Gauthier, Univ. Rennes Jeudi 4 avril, 12h15 1

Du 2024-04-04 12:15 au 2024-04-04 13:30.

Comment l’évolution du sens des jurons entre 2008 et 2022 peut-elle éclairer l’évolution des discours autour du changement climatique sur Twitter ?

Le rapport du GIEC (IPCC AR6 WGIII, 22) mentionne que si des mesures drastiques de réduction de nos gaz à effet de serre ne sont pas mises en place d’ici 2025, l’objectif, ou plutôt l’engagement des accords de Paris de limiter le réchauffement climatique à +1,5° ne sera pas respecté. La mise en œuvre de ces actions se fait, entre autres, à travers la gouvernance, l’économie et la connaissance (IPCC AR6 WGI, 4). En ce qui concerne ce dernier point, certaines études (Carvalho, 2010 ; Moscovici, 2000 ; Veltri & Atanasova, 2015) montrent que les médias (sociaux) sont des agents sociétaux particulièrement importants dans la formation et l’enracinement d’un savoir commun lié à l’environnement.

En ce qui concerne Twitter, Veltri & Atanasova (ibid) affirment également que « les tweets sont aussi des opinions et des déclarations publiques des utilisateurs partagées avec leurs « publics personnels » ». L’étude de l’utilisation des jurons sur Twitter lors de la rédaction d’articles sur le changement climatique peut donc être un moyen d’analyser à la fois la manière dont la diffusion de l’information est effectuée et la manière dont elle est perçue. Cette étude, basée sur 50 millions de tweets publiés entre 2008 et 2022, présentera des résultats de l’utilisation de 24 jurons représentatifs des régions anglophones les plus représentées du globe. Ces résultats consisteront principalement en:

– Des statistiques descriptives sur la représentation des jurons dans les discussions autour du changement climatique.

– Une analyse des cooccurrences de certains jurons ainsi que des principaux sujets dans lesquels ils sont utilisés, afin de mieux comprendre leur impact sur le changement climatique.

– Une étude diachronique de l’évolution des contextes d’utilisation de certains jurons.

