Enseignants :

Xavier Dardot, professeur de Yoga (Hatha, Yin) et yogathérapeute

Dans son enseignement inspiré du Hatha traditionnel indien, vous découvrirez une approche moderne, bienveillante, avec une touche d’humour. Xavier n’hésite pas à ajuster ses élèves et utiliser sa qualité de toucher pour vous proposer d’aller plus loin dans une posture ou simplement vous relaxer.

Hélène Mainguet, professeur de Yoga (Hatha, Vinyasa, Yin, yoga aérien )

Hélène est professeur de yoga depuis 2012, dans différents styles : du plus dynamique Vinyasa au plus doux Yin en passant par le classique Hatha et l’acrobatique Fly Yoga. Son expérience s’enrichit continuellement par ses voyages, ses formations, ses rencontres avec d’autres professeurs de yoga et son inspiration. Personnalité solaire, créative et enthousiaste, son enseignement reflète parfaitement ses qualités.

Réservation obligatoire. Billets sur le site web: https://www.billetweb.fr/temps-et-yoga

Le coût du séminaire n’inclut pas les prestations d’hébergement et de restauration. Il est possible d’être hébergé et de prendre ses repas sur le lieu du séminaire en réservant auprès de l’association Le Jardin de Safran au 06 83 12 28 77.

Ce séminaire présente l’évolution du Yoga à travers le Temps et les époques.

Nous pratiquerons les outils du Yoga associés à la temporalité des « courants de pensée ». Depuis la Bhagavad Gita jusqu’au yoga moderne, nous étudierons les différentes voies du Yoga, les philosophies, rituels et pratiques actuelles les plus courantes (Hatha, Yin, Vinyasa, Yoga thérapeutique).

Le Yoga, inspiré du Samkhya, fait partie des six darshanas. De son émergence depuis l’Inde aux environs du IIe siècle av J-C jusqu’à nos jours en Occident et dans le monde entier, les yogis (pratiquant du yoga) ont vu leur pratique s’élargir, se transformer, se diversifier.

Partant d’une dimension spirituelle basée sur la connaissance, la méditation et les ascèses à des aspects beaucoup plus physiques et posturaux, le Yoga allie travail du corps, du souffle (Prana) et de l’esprit pour trouver l’état d’Unité.

Les pratiques sont accessibles à tous.

+33 6 83 12 28 77

