ENS-Paris-Saclay, Laboratoire IDHES, le jeudi 10 février à 14:00

La prochaine séance du séminaire Valeur, prix et politique, soutenu par la MSH Paris-Saclay et organisé par Christian Bessy (IDHES ENS-Paris-Saclay), aura lieu jeudi 10 février de 14h à 16h à à l’IDHES ENS-Paris-Saclay, 4 avenue des sciences, 91 190 Gif-sur-Yvette, salle 3E 34. Elle sera consacrée à une présentation intitulée : Le travail d’appariement des agents immobiliers. Des méthodes de fixation des prix aux logiques sociales de la création de valeur Par Eliza Benites-GamBirazio (Université de Lyon 2, Centre Max Weber) Lien de la visioconférence : [https://us02web.zoom.us/j/81041427219?pwd=ZzlpWmNLZ24wV1FXSGJITHEzMndoQT09](https://us02web.zoom.us/j/81041427219?pwd=ZzlpWmNLZ24wV1FXSGJITHEzMndoQT09) Merci de confirmer votre participation en présentiel au plus tard Jeudi 10 au matin en envoyant un mail à [gladys.germe@ens-paris-saclay.fr](mailto:gladys.germe@ens-paris-saclay.fr)

