Salle Druet, le vendredi 22 avril à 13:30

La présentation se fera en mixte. En salle Druet : Places limitées [Réservation](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wKru8fTCKftDnfH0RcI9zfILyXUGEqt_tjqQRZfbnlM/edit#gid=0) Nous rejoindre sur votre ordinateur ou votre appareil mobile via le lien : [LIEN IRSD PE and Seminar](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTE5YTg2MTItOGMzNS00MGIwLWExNTktOTU2NDNkMzQyYzEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2299dde8fb-92f6-414d-bc5e-44ffa3e2419c%22%2c%22Oid%22%3a%223d7df6fc-4e75-4c32-be1f-4de46be6938e%22%7d) Présentation de produits Qiagen et de leur application (les kits extraction ADN/RNA de feces, autres échantillons biologiques….), Salle Druet 105 Avenue de Casselardit | 31300 Toulouse Toulouse Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-22T13:30:00 2022-04-22T14:30:00

