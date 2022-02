Séminaire sur l’Europe et l’égalité femmes/hommes : “Elles font bouger l’Europe en Île-de-France” Préfecture de région Ile de France,Auditorium Yvette Chassagne, 15 mars 2022, Paris.

Séminaire sur l’Europe et l’égalité femmes/hommes : “Elles font bouger l’Europe en Île-de-France”

Préfecture de région Ile de France, Auditorium Yvette Chassagne, le mardi 15 mars à 09:30

### Dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union européenne et quelques jours après la Journée internationale des droits des femmes, la Direction régionale des droits des femmes et de l’égalité (DRDFE) d’Île-de-France organise le 15 mars prochain, à la préfecture de région et en ligne, de 9h30 à 13h00, un séminaire intitulé « Elles font bouger l’Europe en Île-de-France ! ». Il s’agira de montrer les apports européens en matière d’égalité entre les femmes et les hommes (EFH). **Plusieurs projets** seront présentés, qu’il s’agisse de **l’accès et du maintien dans l’emploi pour des femmes victimes de violences**, d’insertion socio-professionnelle, de **coopérations scientifiques** ou de solutions visant l’engagement de la jeunesse sur l’égalité entre les femmes et les hommes. Madame **Elise Bernard, directrice des études d’Europa Nova**, introduira les travaux en présentant les premières conclusions d’une étude sur **la clause de l’Européenne la plus favorisée**. Ce séminaire est organisé par la Direction régionale des droits des femmes et de l’égalité d’Île-de-France de la préfecture de région, en partenariat avec Europa Nova et la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) – département Fonds Social Européen.

Sur inscription

Dans le cadre de la PFUE et après la Journée internationale des droits des femmes, la DRDFE d’IDF organise le 15 mars, de 9h30 à 13h00, un séminaire: « Elles font bouger l’Europe en Île-de-France ! ».

Préfecture de région Ile de France,Auditorium Yvette Chassagne 15 rue Leblanc 75015 Paris Paris Quartier de Javel



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-15T09:30:00 2022-03-15T13:00:00